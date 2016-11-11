Організацією плану з дестабілізації ситуації в Україні керує заступник помічника В.Путіна — СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Перший заступник помічника президента Росії Інал Ардзімба керує організацією плану з масштабної дестабілізації ситуації в Україні, а безпосередньо координує політичні рухи в нашій державі громадянин Вірменії Армен Мартиросян. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, передає кореспондент УНН.
“Безпосереднє керівництво і реалізацію цього плану здійснює також відомий як СБУ, так СЗР його (помічника президента РФ В.Суркова — ред.) перший заступник Ардзімба, а контакт з політичними рухами в нашій державі також окремими громадськими організаціями, задіяних в акція протесту як правило усліпу або за певні фінансові винагороди, громадянин Вірменії Мартиросян”, — розповів він.
За словами А.Дублика, спецслужбами зафіксовані непоодинокі виїзди за межі України в Росію організаторів цих акцій як для отримання фінансування, так конкретних інструкцій і деталізації конструкцій.
Він також зазначив, що ворог розраховує на ефективність викоритання усліпу активності низки громадських організацій, які проводять низку масових акцій як у столиці, так і в регіонах держави.
Як повідомляв УНН, 21 жовтня літак авіакомпанії “Белавіа” був повернений в аеропорт Жуляни в Києві через громадянина Вірменії Армена Мартиросяна. Він заявив, що подаватиме позов у суд Києва.