Организация серии взрывов в Киеве: один из подозреваемых был судим за убийство

"Это лица 60-го и 61-го года, один из которых ранее судим за аналогичное преступление по ст. 115 УК "Умышленное убийство", где также применялись взрывные устройства", - проинформировал прокурор.



Он также отметил, что в настоящее время два человека задержаны в порядке ст. 208 УПК. Им вручены подозрения. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения. Следствие продолжается.



Напомним, 17 июля возле станции метро "Шулявская" в мусорной урне было найдено неизвестное устройство, пострадали три человека, а 21 июля возле станции "Минская" между двумя автомобилями было найдено еще одно самодельное взрывное устройство. Кроме того, 27 июля в подъезде дома на Подоле было также найдено устройство, который взорвался. Прокуратура утверждает, что все преступления организовала одна группа лиц.

Двух подозреваемых в организации серии взрывов задержали.