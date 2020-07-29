Організація серії вибухів у Києві: один із підозрюваних був судимий за вбивство

"Це особи 60-го та 61-го року народження, один з яких раніше судимий за аналогічний злочин за ст. 115 КК "Умисне вбивство", де також застосовувалися вибухові пристрої", - проінформував прокурор.



Він також зазначив, що на даний час дві особи затримані в порядку ст. 208 КПК. Їм вручено підозри. До суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Наразі слідство триває.



Нагадаємо, 17 липня біля станції метро "Шулявська" у сміттєвій урні був знайдений невідомий пристрій, постраждало троє осіб, а 21 липня біля станції "Мінська" між двома автівками було знайдено ще один саморобний вибуховий пристрій. Крім того, 27 липня у під’їзді будинку на Подолі було також знайдено пристрій, який вибухнув. Прокуратура стверджує, що всі злочини організувала одна група осіб.

Двох підозрюваних в організації серії вибухів затримали.