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Организатору преступной группы объявили подозрение в Винницкой области

Организатору преступной группы объявили подозрение в Винницкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Организатору преступной группировки объявлено о подозрении в организации ряда краж драгоценностей в Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Установлено, что 24-летняя уроженка Николаевской области в сентябре 2016 года организовала и возглавила преступную группу, которая совершила ряд краж денежных средств и ценностей из торговых заведений на территории Черкасской и Винницкой областей, а впоследствии вынужденно прекратила свою преступную деятельность, поскольку ее члены были разоблачены и задержаны сотрудниками полиции.

Организатору преступной группировки объявлено о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений, а судом всем членам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материальные убытки, нанесенные деятельностью злоумышленников составляют более 341 тысячи гривен.

Досудебное расследование по ч.5 ст.185 (кража) продолжается. Проводятся процессуальные действия для всестороннего и полного исследования обстоятельств уголовных правонарушений. Учитывая тяжесть совершенных преступлений, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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