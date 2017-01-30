Организатору преступной группы объявили подозрение в Винницкой области

Установлено, что 24-летняя уроженка Николаевской области в сентябре 2016 года организовала и возглавила преступную группу, которая совершила ряд краж денежных средств и ценностей из торговых заведений на территории Черкасской и Винницкой областей, а впоследствии вынужденно прекратила свою преступную деятельность, поскольку ее члены были разоблачены и задержаны сотрудниками полиции.

Организатору преступной группировки объявлено о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений, а судом всем членам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материальные убытки, нанесенные деятельностью злоумышленников составляют более 341 тысячи гривен.

Досудебное расследование по ч.5 ст.185 (кража) продолжается. Проводятся процессуальные действия для всестороннего и полного исследования обстоятельств уголовных правонарушений. Учитывая тяжесть совершенных преступлений, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.