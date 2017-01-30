Організатору злочинної групи оголосили підозру на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Організатору злочинного угрупування оголошено про підозру в організації ряду крадіжок коштовностей на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Встановлено, що 24-річна уродженка Миколаївської області у вересні 2016 року організувала та очолила злочинну групу, яка вчинила ряд крадіжок грошових коштів та цінностей з торговельних закладів на території Черкаської та Вінницької областей, а згодом вимушено припинили свою злочинну діяльність, оскільки були викриті та затримані працівниками поліції.
Наразі організатору злочинного угрупування оголошено про підозру за вчинення низки особливо тяжких злочинів, а судом всім членам групи обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Матеріальні збитки завдані діяльністю зловмисників складають понад 341 тисяч гривень.
Досудове розслідування за ч.5 ст.185 (крадіжка) триває. Проводяться процесуальні дії для всебічного та повного дослідження обставин кримінальних правопорушень. Враховуючи тяжкість вчинених злочинів, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.