Организаторов наркобизнеса задержали в Херсоне

"В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли деятельность наркогруппировки, организаторы которого реализовывали в регионе тяжелые наркотики. Правоохранители установили, что двое наркодельцов закупали большими объемами товар в других регионах Украины. Злоумышленники реализовывали наркотики мелкооптовыми партиями через сеть дилеров", - говорится в сообщении.

По информации СБУ ежедневная выручка наркоторговцев достигала почти 100 тыс. грн.

Оперативники спецслужбы задержали одного из организаторов при попытке продажи 150 мл концентрированного опия. Во время обысков у злоумышленника и его сообщника правоохранители изъяли дополнительные доказательства осуществления противоправной деятельности.

Одному из задержанных сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, по второму злоумышленника - изъятые у него наркотики направлены на экспертизу, после чего его действиям будет дана правовая оценка.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН 24 апреля, правоохранители Херсонщины задержали подозреваемого в убийстве.