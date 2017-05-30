Организаторов контрабанды янтаря в Европу задержали во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали во Львовской области организаторов контрабандного канала поставок янтаря в Европу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители установили, что "солнечный камень" поступал во Львов с территории Ровенской области. Дельцы обрабатывали янтарь и, скрывая от таможенного контроля, автомобилями вывозили за границу. Оперативники спецслужбы задержали курьера в райцентре под Львовом и изъяли у него сто килограммов необработанного камня.
Во время обысков по месту его жительства и двух организаторов сотрудники спецслужбы обнаружили янтарные плиты весом пятнадцать килограммов, одиннадцать килограммов готовых изделий и заготовок, оборудование для обработки камня. Изъятый "солнечный камень" отправлен на экспертизу.
Продолжаются неотложные-оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, правоохранители Ровенской области при обыске изъяли более 110 кг камней янтаря.