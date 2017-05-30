Организаторов контрабанды янтаря в Европу задержали во Львовской области

В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители установили, что "солнечный камень" поступал во Львов с территории Ровенской области. Дельцы обрабатывали янтарь и, скрывая от таможенного контроля, автомобилями вывозили за границу. Оперативники спецслужбы задержали курьера в райцентре под Львовом и изъяли у него сто килограммов необработанного камня.

Во время обысков по месту его жительства и двух организаторов сотрудники спецслужбы обнаружили янтарные плиты весом пятнадцать килограммов, одиннадцать килограммов готовых изделий и заготовок, оборудование для обработки камня. Изъятый "солнечный камень" отправлен на экспертизу.

Продолжаются неотложные-оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, правоохранители Ровенской области при обыске изъяли более 110 кг камней янтаря.