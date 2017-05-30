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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Організаторів контрабанди бурштину до Європи затримали на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на Львівщині організаторів контрабандного каналу поставок бурштину до Європи. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Організаторів контрабанди бурштину до Європи затримали на Львівщині

У рамках раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що “сонячний камінь” надходив до Львова з території Рівненської області. Ділки обробляли бурштин та, приховуючи від митного контролю, автомобілями вивозили за кордон. Оперативники спецслужби затримали кур’єра у райцентрі під Львовом і вилучили у нього сто кілограмів необробленого каменю.

Під час обшуків за місцем його проживання та двох організаторів співробітники спецслужби виявили бурштинові плити вагою п’ятнадцять кілограмів, одинадцять кілограмів готових виробів та заготовок, обладнання для обробки каменю. Вилучене “сонячне каміння” відправлено на експертизу.

Тривають невідкладні-оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, правоохоронці на Рівненщині під час обшуку вилучили понад 110 кг каміння бурштину.

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