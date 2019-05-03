Организатор банды, обвиняемой в стрельбе из РПГ в центре столицы, вышел под залог

Подозреваемому инкриминируется ст. 257, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206 УК Украины, а именно бандитизм; уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога и взрыва, причинившее ущерб в крупных размерах; противодействие законной хозяйственной деятельности, совмещенное с захватом помещения с угрозой применения насилия и причинения тяжких телесных повреждений.

18 апреля 2019 следственный судья Мелешак А.В. Шевченковский районный суд приняла решение, которым одному из подозреваемых в серии тяжких преступлений, был продлен срок содержания под стражей до 16 июня 2019 с возможностью внесения залога в размере 480 250 гривен.

Как стало известно УНН, человек воспользовался такой возможностью и внес залог и вышел из-под стражи.

При этом, 21.02.2019 другой следственный судья Шевченковского районного суда города Киева при рассмотрении аналогичного ходатайства продолжил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

УНН обратился в прокуратуру Киева и там сообщили, что уже внесли апелляционную жалобу на это решение в части залога.

Напомним, в ноябре прошлого года в Киеве задержали членов банды, подозреваемых в совершении менее 8 резонансных преступлений в столице, в том числе с использованием реактивной потивотанкового оружия.

Сообщается, что в банду входило восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет, имели навыки обращения с оружием или опыт военной службы. По результатам проведения следственных действий восемь участников преступной группировки, в том числе ее организатора, задержаны.

Так, согласно материалам следствия, в течение 2018 члены банды совершили в Киеве ряд вооруженных нападений на предприятия и учреждения с целью препятствования их законной хозяйственной деятельности.

На счету банды, в частности, нападение на помещение "ХК "Киевгорстрой", которое произошло в столице в апреле 2018 года. Тогда преступники подожгли и обстреляли из противотанкового оружия (РПГ) здание предприятия.

Кроме того, члены преступной группировки на протяжении июня-октября прошлого года по заказу осуществили масштабные поджоги торговых павильонов на ул. Декабристов и Срибнокильской, поджог 6 автомобилей на проспекте П.Григоренко и элитного автомобиля на бульваре Леси Украинский. Также, участникам банды инкриминируется участие в рейдерском захвате частного предприятия, также совершенного на заказ физического лица.

Следователи также собрали доказательства причастности организатора и членов банды к незаконному перемещению из зоны проведения операции объединенных сил на Востоке реактивных противотанковых гранатометов РПГ с целью их сбыта.

Прокуратура сообщала, что в рамках расследования задокументирован факт сбыта членами банды 10 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26.

В ходе обысков у членов банды изъято автоматическое огнестрельное оружие, 5 пистолетов, глушители к огнестрельному оружию, прицелы, большое количество патронов, средства связи, банковские карточки, наркотические вещества и другие вещественные доказательства.

Всем фигурантам было объявлено о подозрении, в том числе в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 УК Украины (бандитизм) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.