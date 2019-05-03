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Організатор банди, яку обвинувачують у стрільбі з РПГ в центрі столиці, вийшов під заставу

Організатор банди, яку обвинувачують у стрільбі з РПГ в центрі столиці, вийшов під заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Один з організаторів банди, яку було затримано за підозрою у ряді тяжких злочинів, зокрема за підозрою у стрільбі з РПГ по будівлі, в якій розташовано "ХК "Київміськбуд", вийшов під заставу, призначену йому рішенням суду, повідомляє УНН.

Підозрюваному інкримінується ст. 257, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206 КК України, а саме бандитизм; знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу та вибуху, що заподіяло шкоду у великих розмірах; протидія законній господарській діяльності, поєднана з захопленням приміщення з погрозою застосування насильства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

18 квітня 2019 року слідчий суддя Мєлєшак О.В. Шевченківського районного суду ухвалила рішення, яким одному з підозрюваних у серії тяжких злочинів, було продовжено строк тримання під вартою до 16 червня 2019 року із можливістю внесення застави у розмірі 480 250 гривень.

Як стало відомо УНН, чоловік скористався такою можливістю і вніс заставу та вийшов з-під варти.

При цьому, 21.02.2019 інший слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва при розгляді аналогічного клопотання продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

УНН звернувся до прокуратури Києва і там повідомили, що вже внесли апеляційну скаргу на це рішення в частині застави.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Києві затримали членів банди, яких підозрюють у вчиненні щонайменше 8 резонансних злочинів у столиці, у тому числі з використанням реактивної протитанкової зброї.
Повідомляється, що до банди входило восьмеро осіб віком від 21 до 46 років, які мали навички поводження зі зброєю або досвід військової служби. За результатами проведення слідчих дій вісім учасників злочинного угрупування, у тому числі її організатора, затримано.

Так, згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018 року члени банди вчинили у Києві низку озброєних нападів на підприємства та установи з метою перешкоджання їхній законній господарській діяльності.

На рахунку банди, зокрема, напад на приміщення "ХК "Київміськбуд", яке сталися у столиці у квітні 2018 року. Тоді злочинці підпалили та обстріляли з протитанкової зброї (РПГ) будівлю підприємства.

Крім того, члени злочинного угруповання упродовж червня-жовтня минулого року на замовлення здійснили масштабні підпали торговельних павільйонів на вул. Декабристів та Срібнокільській, підпал 6 автомобілів на проспекті П. Григоренка та елітного автомобіля на бульварі Лесі Українки. Також, учасникам банди інкриміновано участь у рейдерському захопленні приватного підприємства, також вчиненого на замовлення фізичної особи.

Слідчі також зібрали докази причетності організатора та членів банди до незаконного переміщення із зони проведення Операції об’єднаних сил на Сході реактивних протитанкових гранатометів РПГ з метою їх збуту.

Прокуратура повідомляла, що в межах розслідування задокументовано факт збуту членами банди 10 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26.

В ході обшуків у членів банди вилучено автоматичну вогнепальну зброю, 5 пістолетів, глушники до вогнепальної зброї, приціли, велику кількість набоїв, засоби зв’язку, банківські картки, наркотичні речовини та інші речові докази.

Усім фігурантам було оголошено про підозру, у тому числі у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 КК України (бандитизм), та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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