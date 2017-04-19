ОРДЛО и кураторы РФ продолжают попытки сорвать освобождение заложников

"Во вторник, 18 апреля, представители ОБСЕ, СБУ и офиса Омбудсмена Лутковской уже были в Мариуполе, чтобы, согласно достигнутых в Минске на гуманитарной подгруппе и на ТКГ договоренностей, начать, наконец, опрос сотен человек, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, которых, возможно, согласно украинскому законодательству, освободить от дальнейшего отбывания наказания только ради освобождения наших заложников в ОРДЛО. Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению уже сто раз оговоренного сто раз пережеванного, на очередной встрече в Минске", - говорится в сообщении.

По ее словам тактика оккупантов заключается в блокировании процесса освобождения заложников, полностью исключая из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации.

"Тактика ОРДЛО, и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации. Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения МККК, затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия циеи организации напрямую вовлечена в минского процесса, а ии представители являются координаторами ТКГ и всех групп.

Позиция ОРДЛО выписана в Кремле - вывести на двусторонний прямой диалог, типа РФ в этом конфликте не существует, типа это "гражданский конфликт", а не внешняя агрессия", - написала И.Геращенко.

Также она отметила, что такой сценарий уже не впервые применяется противником.

"Срыв верификации - это повтор сценария по срыву открытия КПВВ в Золотом (гроза открыла пункт в марте 2016, но он до сих пор не работает, заблокирован Орлоя), это повтор невыполненных обещаний прошлого года по освобождению заложников к Пасхе (ОРДЛО пообещали на ТКГ и потом забыли об этом) или подростков на Новый год (они все до сих пор в тюрьме, колонии, сизо- и наши военные, и дети) ", - говорится в сообщении.

И.Геращенко подчеркнула, что оценку таким действиям однозначно должны дать в нормандском формате, лидеры которого имеют четкую и однозначную позицию относительно немедленного и непосредственного привлечения международных гуманитарных миссий к гуманитарным процессов и помощи Донбасса, к поиску пропавших, освобождению заложников.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске уверена, что "ОРДЛО и их российские кураторы ищут все новые и новые поводы сорвать освобождение заложников, потому что им выгодно, чтобы это была заблокирована и тема заложников использовалась, в том числе, для внутренней дестабилизации и потасовки, из-за издевательств над семьями заложников этой неизвестностью и невозможностью изменить ситуацию, извлечь ребят, решение об увольнении которых принимаются в Кремле. Пока не принимаются, вернее, потому Москве нужны заложники для шантажа и торга".

Напомним, "Нормандская четверка" обсудила обмен людей по формуле "всех на всех" .

Как сообщал УНН, количество заложников на Донбассе за последний месяц выросла до 126 человек .