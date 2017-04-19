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ОРДЛО і куратори РФ продовжують намагання зірвати звільнення заручників

ОРДЛО і куратори РФ продовжують намагання зірвати звільнення заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. ОРДЛО і російські куратори намагаються зірвати звільнення заручників, адже вони потрібні РФ для подальшої дестабілізації ситуації. Про це на сторінці у Facebook написала Уповноважений Президента з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко, передає УНН.

“У вівторок, 18 квітня, представники ОБСЄ, СБУ і офісу Омбудсмена Лутковської вже були в Маріуполі, аби, згідно досягнутих в Мінську на гуманітарній підгрупі і на ТКГ домовленостей, розпочати, нарешті, опитування сотень осіб, які знаходяться в пенітенціарних установах, яких, можливо, згідно українського законодавства, звільнити від подальшого відбування покарання лише заради звільнення наших заручників в ОРДЛО. Однак процедура верифікації так і не розпочалася, в останню хвилину ОРДО під надуманими приводами відмовилися від цього і забажали знову повернутися до обговорення вже сто раз обговореного і сто раз пережованого, на черговій зустрічі в Мінську”, — йдеться у повідомленні.

За її словами тактика окупантів полягає у блокуванні процесу звільнення заручників, повністю виключаючи з гуманітарного діалогу міжнародні гуманітарні організації.

“Тактика ОРДЛО, і іх російських кураторів очевидна — заблокувати процес звільнення заручників, повністю виключити з гуманітарного діалогу міжнародні гуманітарні організації. Спочатку ОРДЛО категорично відмовилися від участі в процесі звільнення МКЧХ, потім, після двомісячних переговорів і вже досягнутих домовленостей заблокували ООН, тепер іх не влаштовує ОБСЄ, хоч місія цієі організації напряму залучена до мінського процесу, а іі представники є координаторами ТКГ і всіх груп.

Позиція ОРДЛО виписана в Кремлі - вивести на двосторонній прямий діалог, тіпа РФ в цьому конфлікті не існує, тіпа це "громадянський конфлікт", а не зовнішня агресія“, — написала І.Геращенко.

Також вона зазначила, що такий сценарій вже не вперше застосовується противником.

“Зрив верифікаціі — це повтор сценарію по зриву відкриття КПВВ в Золотому (Украіна відкрила пункт в березні 2016, але ж він і досі не працює, заблокований ОРЛО), це повтор невиконаних обіцянок минулого року по звільненню заручників до Великодня (ОРДЛО пообіцяли на ТКГ і потім забули про це) чи підлітків на Новий рік (вони всі і досі в тюрмі, колонії, СІЗО- і наші військові, і діти)”, — йдеться у повідомленні.

І.Геращенко наголосила, що оцінку таким діям однозначно повинні дати у нормандському форматі, лідери якого мають чітку і однозначну позицію щодо негайного і безпосереднього залучення міжнародних гуманітарних місій до гуманітарних процесів і допомоги Донбасу, до пошуку зниклих, звільнення заручників.

Представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську впевнена, що “ОРДЛО і їх російські куратори шукають все нові і нові приводи зірвати звільнення заручників, бо їм вигідно, щоб це було заблоковано і тема заручників використовувалася, в тому числі, для внутрішньої дестабілізації і колотнечі, через знущання над родинами заручників цією невідомістю і неможливістю змінити ситуацію, витягти хлопців, рішення про звільнення яких приймаються в Кремлі. Поки що не приймаються, вірніше, бо Москві потрібні заручники для шантажу і торгу”.

Нагадаємо, "Нормандська четвірка" обговорила обмін людей за формулою "всіх на всіх".

Як повідомляв УНН, кількість заручників на Донбасі за останній місяць зросла до 126 осіб.

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