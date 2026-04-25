Орбан отказался от депутатского мандата, появилась информация о его возможном переезде в США
Киев • УНН
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан не примет депутатский мандат, чтобы реорганизовать Fidesz. Журналист предполагает его переезд в США как убежище из-за потери иммунитета.
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не примет депутатский мандат и не будет работать в парламенте после выборов. Об этом сообщают венгерские источники со ссылкой на видеобращение Орбана, пишет УНН.
Детали
Политик объяснил решение тем, что не считает свое присутствие в парламенте необходимым, однако планирует сосредоточиться на реорганизации партии Fidesz.
В то же время венгерский журналист-расследователь Шабольч Пани заявил, что Орбан может готовиться к поездке в США на случай обострения ситуации в стране.
Виктор Орбан сегодня объявил, что не займет место в парламенте… Это совпадает с моей информацией, что он планирует поездку в США, которые могут стать для него приютом
Политический контекст
По словам журналиста, отказ от мандата означает также отсутствие парламентского иммунитета. Сообщается, что внутрипартийные выборы в Fidesz перенесены на июнь.
Орбан ранее поддерживал тесные политические контакты с президентом США Дональдом Трампом.
