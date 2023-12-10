Орбан объединится с республиканцами для прекращения помощи Украине - The Guardian
Киев • УНН
Союзники Виктора Орбана планируют тайную встречу с американскими республиканцами, чтобы прекратить военную поддержку Украины, сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатический источник.
Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут тайную встречу за закрытыми дверями с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Переговоры состоятся на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне о будущем Украины
Детали
Дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству, утверждает: Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Именно поэтому он пытается заблокировать помощь от Евросоюза.
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Орбан регулярно критикует военную и финансовую помощь Киеву и считается ближайшим союзником президента России Владимира Путина в ЕС в течение последних нескольких лет.
Орбан объединится с республиканцами для прекращения помощи Украине - The Guardian
Союзники Виктора Орбана планируют тайную встречу с американскими республиканцами, чтобы прекратить военную поддержку Украины, сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатический источник.
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