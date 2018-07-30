Опубликовано трейлер фильма "Позывной Бандерас"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В сети появился трейлер фильма "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе. Об этом сообщает Госкино в Facebook, передает УНН.
Фильм создан компанией "ТРИ-Я-ДА Продакшн" при поддержке Госкино Украины. Продюсером ленты является Сергей Баранов.
События фильма происходят осенью 2014 года в зоне АТО. Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходока.
Премьера военной драмы запланирована на 11 октября.
Напомним, 27 июля в Киеве состоялась национальная премьера фильма "Брама". Фильм Владимира Тихого "Брама" снят по мотивам пьесы "В начале и в конце времен" Павла Арье.
Как сообщал УНН, в августе Украинский оскаровский комитет начнет отбор национальных фильмов на выдвижение на премию "Оскар". Прием заявок будет проходить с 1 по 15 августа.