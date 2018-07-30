Опубліковано трейлер фільму "Позивний Бандерас"

Фільм створений компанією “ТРИ-Я-ДА Продакшн” за підтримки Держкіно України. Продюсером стрічки є Сергій Баранов.

Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні АТО. Група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний “Бандерас”) намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока.

Прем’єра військової драми запланована на 11 жовтня.

Нагадаємо, 27 липня у Києві відбулась національна прем’єра фільму “Брама”. Фільм Володимира Тихого “Брама” знятий за мотивами п’єси “На початку і наприкінці часів” Павла Ар’є.

Як повідомляв УНН, у серпні Український Оскарівський комітет почне відбір національних фільмів на висування на премію “Оскар”. Прийом заявок буде проходити з 1 по 15 серпня.