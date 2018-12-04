Опубликован новый трейлер о сильнейшей женщине киновселенной

Ролик появился на официальном ютуб канале Marvel.

Фильм рассказывает о лучшем в мире пилоте военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс, которая после столкновения с враждующими инопланетными расами находит суперсилу и становится неуязвимой. Она пытается противостоять угрозе, нависшей над Землей в виде инопланетной расы под руководством кровожадного Талоса, который пытается незаметно захватить планету. В ходе событий Дэвис знакомится с молодым оперативником Ником Фьюри.



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"Капитан Марвел" важный проект для киновселенной Marvel. Студия собирается представить нового персонажа, который фактически существовал внутри вселенной задолго до Железного человека, Капитана Америка и Тора. Бри Ларсон должна "влиться" в устоявшуюся хронологию событий и, судя по всему, помочь Мстителям в последнем фильме одержать победу над Таносом.

Marvel начал 27 ноября 100-дневный отсчет до выхода картины "Капитана Марвел" на экраны. Мировая премьера запланирована на 8 марта 2019 года.



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