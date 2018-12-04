Опубліковано новий трейлер про найсильнішу жінку кіновсесвіту

Ролик з’явився на офіційному ютуб каналі Marvel.

Фільм розказує про найкращого в світі пілота військово-повітряних сил Керол Денверс, яка після зіткнення з ворогуючими інопланетними расами знаходить суперсилу і стає невразливою. Вона намагається протистояти загрозі, яка нависла над Землею в образі інопланетної раси під проводом кровожерливого Талоса, який намагається непомітно захопити планету. У ході подій Девіс знайомиться з молодим оперативником Ніком Фьюрі.



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"Капітан Марвел" важливий проект для кіновсесвіту Marvel. Студія збирається представити нового персонажа, який фактично існував всередині всесвіту задовго до Залізної людини, Капітана Америка і Тора. Брі Ларсон має "влитися" в усталену хронологію подій і, судячи з усього, має допомогти Месникам в останньому фільмі отримати перемогу над Таносом.

Marvel розпочав 27 листопада 100-денний відлік до виходу картини "Капітана Марвел" на екрани. Світова прем'єра запланована на 8 березня 2019 року.



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