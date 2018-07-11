Опубликован рейтинг крупнейших в мире экспортеров вина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По итогам 2017 года мировой экспорт вина составил 35,5 млрд долл., передает УНН со ссылкой на Worlds Top Exports.
Первое место в мире по количеству экспортируемого вина (в денежном эквиваленте - ред.) заняла Франция. В прошлом году Франция экспортировала вина на 10,3 млрд долл., что составляет 29,1% от общего мирового экспорта.
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Второе место принадлежит Италии с показателем в 6,8 млрд долл. (19,1% от общего мирового экспорта).
Замыкает тройку лидеров Испания. В 2017 году Испания экспортировала вина на 3,3 млрд долл., что составляет 9,2% от общего мирового экспорта.
Как писал УНН, украинские вина все активнее покупают за рубежом. За первые пять месяцев текущего года показатель экспорта отечественных вин вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также отметим, что среди украинцев растет потребление вина на фоне снижения спроса на крепкие алкогольные напитки.
А по словам директора по маркетингу компании Beverage Trading Company Алексея Безуглого, рынок украинского вина очень перспективный. Он отметил, что у нас увеличивается разнообразие винных напитков отечественного производства. При этом, по качеству, они не уступают импортным, а по цене — являются более доступными украинскому потребителю.