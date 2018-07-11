Опублікований рейтинг найбільших в світі експортерів вина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. За підсумками 2017 року світовий експорт вина становив 35,5 млрд дол., передає УНН з посиланням на Worlds Top Exports.
Перше місце в світі за кількістю експортованого вина (в грошовому еквіваленті - ред.) посыла Франція. У минулому році Франція експортувала вина на 10,3 млрд дол., що становить 29,1% від загального світового експорту.
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Друге місце належить Італії з показником в 6,8 млрд дол. (19,1% від загального світового експорту).
Замикає трійку лідерів Іспанія. У 2017 році Іспанія експортувала вина на 3,3 млрд дол., що становить 9,2% від загального світового експорту.
Як писав УНН, українські вина все активніше купують за кордоном. За перші п'ять місяців поточного року показник експорту вітчизняних вин виріс на 37% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Також відзначимо, що серед українців зростає споживання вина на тлі зниження попиту на міцні алкогольні напої.
А за словами директора з маркетингу компанії Beverage Trading Company Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний. Він зазначив, що у нас збільшується різноманітність винних напоїв вітчизняного виробництва. При цьому, за якістю, вони не поступаються імпортним, а за ціною - є більш доступними українському споживачеві.