Опубликован рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Издание Variety опубликовало список из 18 лучших фильмов ужасов, которые вышли в 2020 году, сообщает УНН.
На первой строчке оказался фильм “Ад по соседству”. В тройке лидеров картины “Мои волосы хотят убивать”, а также “Чистота крови”.
Кроме того, в списке оказалось много картин, герои которых оказались изолированы от мира, например под снегом (фильм “Снеговик”), на глубине (картина “Под водой”) или в квартире (лента “Кто не спрятался”).
В списке оказались и фильмы, снятые по сказочным мотивам (“Гретель и Гензель”), психоделический фильм “Сторожка”, триллеры “В чужой шкуре” и “Реликвия”.