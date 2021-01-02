Опубликован рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 года

На первой строчке оказался фильм “Ад по соседству”. В тройке лидеров картины “Мои волосы хотят убивать”, а также “Чистота крови”.

Кроме того, в списке оказалось много картин, герои которых оказались изолированы от мира, например под снегом (фильм “Снеговик”), на глубине (картина “Под водой”) или в квартире (лента “Кто не спрятался”).

В списке оказались и фильмы, снятые по сказочным мотивам (“Гретель и Гензель”), психоделический фильм “Сторожка”, триллеры “В чужой шкуре” и “Реликвия”.