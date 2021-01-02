Опублікований рейтинг кращих фільмів жахів 2020 року

На першій сходинці опинився фільм "Пекло по сусідству". У трійці лідерів картини "Моє волосся хоче вбивати", а також "Чистота крові".

Крім того, до списку потрапило багато картин, герої яких опинилися ізольованими від світу, наприклад під снігом (фільм "Сніговик"), на глибині (картина "Під водою") або в квартирі (стрічка "Хто не сховався").

У списку опинилися і фільми, зняті за казковим мотивам ("Гретель і Гензель"), психоделічний фільм "Сторожка", трилери "У чужій шкурі" і "Реліквія".