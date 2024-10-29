Опрос: украинцы критично воспринимают повышение налогов, критикуют власть, но не теряют надежды на победу

Всеукраинская общественная организация "Передовые Правовые Инициативы" провела масштабное социологическое исследование, опросив в период с 18 по 20 октября 2024 года 5011 респондентов как в Украине, так и за границей. В центре опроса было отношение граждан к повышению налогов, рейтингам политиков, возможным путям завершения войны и другим проблемам, пишет УНН со ссылкой на "Апостроф".

Новость о повышении налогов, за которую в начале октября проголосовали 246 народных депутатов, была воспринята украинцами негативно. Согласно данным опроса, 57,83% украинцев восприняли недавнее решение Верховной Рады повысить налоги негативно, а еще 35,30% – крайне негативно. Лишь 3,97% поддерживают это решение, объясняя его необходимостью привлечения дополнительных средств во время войны. При этом более 96% опрошенных считают повышение налогов несправедливым шагом, и 90,16% уверены, что это крайне неприемлемо в условиях военного положения.

Среди причин повышения налогов граждане называют непрофессионализм правительства (42,13%), недостаточное понимание экономических процессов (30,17%) и возможные договоренности с олигархами (23,07%). Большинство опрошенных поддерживают другие источники для пополнения бюджета: 47,81% считают, что эти средства можно получить из арестованных российских активов, а 44% выступают за увеличение налогов для олигархов и крупных бизнес-групп.

"Мы проводили исследование сразу после принятия закона и увидели крайне негативное отношение электората. Лишь 4% поддерживают это решение, объясняя его необходимостью привлечения дополнительных средств во время войны. Большинство же опрошенных - это 96% - убеждены, что налоговая нагрузка в условиях войны может быть повышена только для олигархических бизнес-групп, а не для граждан или малого бизнеса. Принятый закон - это пример крайне непопулярного шага власти, который в дальнейшем будет иметь негативное электоральное влияние на политические силы, поддержавшие повышение налогов..." - говорит Наталья Якимчук, руководитель исследовательского проекта, социолог-маркетолог ВОО "ППИ".

Опрос также показал, что 87,63% украинцев не одобряют политику действующей власти. Респонденты указывают на коррупцию (30,3%), репрессивную мобилизацию (17,53%) и необоснованное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (12,48%) как основные причины недовольства.

Что касается политических предпочтений, если бы президентские выборы состоялись сегодня, 15,98% респондентов поддержали бы Владимира Зеленского, 12,07% – Юлию Тимошенко, а 7,24% – Петра Порошенко. В Верховной Раде, по оценкам опрошенных, шансы пройти имеют партия Зеленского (13,97%), "Батькивщина" (11,41%) и Евросолидарность (6,43%).

"Если посмотреть на исследования за последние полгода, можем констатировать, что рейтинг действующего президента стабилизировался. Его рейтинг и рейтинг Юлии Тимошенко за период между двумя последними волнами опросов выросли примерно одинаково – почти на 1%. В то же время увеличилась доля респондентов, которые не определились со своими политическими симпатиями – на 5,41%, и тех, кто не пойдет на выборы – на 2,62%. То есть каждый четвертый не определился – 25% – это значительное количество. И, на мой взгляд, одна из причин – это неопределенность людей относительно будущего, направления, в котором движутся дела в стране..." - подчеркивает социолог Наталья Якимчук.

Украинцы также поделились мнением относительно своего отношения к войне и будущих мирных соглашений. Завершение войны 56,46% украинцев видят через восстановление территориальной целостности в границах 1991 года и вступление в ЕС и НАТО. Однако 43,54% выступают за возможность двусторонних переговоров для немедленного прекращения боевых действий.

Опрошенные украинцы также поделились мнением о проведении референдума на тему мирных соглашений с россией: 42,91% поддерживают эту идею, 40,11% выступают против, и около 17% не имеют четкой позиции. На вопрос о компромиссах при возможных переговорах 52,9% считают, что Украина должна требовать выхода на границы 1991 года и вступления в НАТО, в то время как 47,10% готовы согласиться на заморозку конфликта по линии фронта и интеграцию неоккупированных территорий в ЕС и НАТО.