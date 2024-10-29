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Опитування: українці критично сприймають підвищення податків, владу та не полишають надії на перемогу

Київ • УНН

 • 12378 перегляди

Українці критично сприймають підвищення податків, владу та не полишають надії на перемогу, свідчать дані опитування.

Опитування: українці критично сприймають підвищення податків, владу та не полишають надії на перемогу

Всеукраїнська громадська організація "Передові Правові Ініціативи" провела масштабне соціологічне дослідження, опитавши у період 18-20 жовтня 2024 року 5011 респондентів як в Україні, так і за кордоном. У фокусі опитування були ставлення громадян до підвищення податків, рейтингів політиків, можливих шляхів завершення війни та інших проблем, пише УНН з посиланням на "Апостроф".

Новину про підвищення податків, за яке на початку жовтня проголосувало 246 народних депутатів, українці сприйняли негативно. Так? за даними опитування, 57,83% українців сприймають нещодавнє рішення Верховної Ради підвищити податки негативно, а ще 35,30% – вкрай негативно. Лише 3,97% підтримують таке рішення, обґрунтовуючи його необхідністю залучення додаткових коштів під час війни. Водночас більше ніж 96% опитаних вважають це підвищення податків несправедливим кроком, і 90,16% впевнені, що це вкрай неприйнятно в умовах воєнного стану.

Серед причин підвищення податків громадяни називають непрофесіоналізм уряду (42,13%), недостатнє розуміння економічних процесів (30,17%) і можливі домовленості з олігархами (23,07%). Більшість опитаних підтримують інші джерела для поповнення бюджету: 47,81% вважають, що ці кошти можна отримати з арештованих російських активів, а 44% виступають за збільшення податків для олігархів і великих бізнес-груп.

"Ми проводили дослідження якраз після прийняття закону і побачили вкрай негативне ставлення електорату. Лише 4% підтримують таке рішення, обґрунтовуючи його необхідністю залучення додаткових коштів під час війни. Більшість же опитаних - це 96% - переконані, що податковий тягар під час війни може бути підвищено тільки для олігархічних бізнес-груп, а не для громадян чи малого бізнесу. Прийнятий закон - це приклад вкрай непопулярного кроку влади який у подальшому буде мати негативний електоральний вплив на політичні сили які підтримали підвищення податків..." - говорить Наталія Якимчук, керівниця дослідницького проєкту, соціолог - маркетолог ВГО "ППІ".

Опитування також показало, що 87,63% українців не схвалюють політику чинної влади. Респонденти вказують на корупцію (30,3%), репресивну мобілізацію (17,53%) та необґрунтоване підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (12,48%) як головні причини незадоволення.

Щодо політичних уподобань, якщо б президентські вибори відбулися сьогодні, 15,98% респондентів підтримали б Володимира Зеленського, 12,07% – Юлію Тимошенко, а 7,24% – Петра Порошенка. У Верховній Раді, за оцінками опитаних, шанси пройти мають партія Зеленського (13,97%), "Батьківщина" (11,41%) та Євросолідарність (6,43%).

"Якщо подивитись на дослідження за останні пів року, можемо констатувати, що рейтинг чинного президента стабілізувався. Його рейтинг і рейтинг Юлії Тимошенко за період між двома останніми хвилями опитувань зросли приблизно однаково – майже по 1%. Водночас збільшилася частка респондентів, які не визначилися зі своїми політичними симпатіями – на 5,41% і тих, хто не піде на вибори – на 2,62 %. Тобто кожен четвертий не визначився - 25% - це значна кількість. І, на моє переконання, одна з причин - це невизначеність населення відносно майбутнього, у якому напрямку ідуть справи в країні..." - наголошує соціолог Наталія Якимчук.

Поділилися українці думками, щодо свого ставлення до війни та формули майбутнього миру. Завершення війни 56,46% українців бачать через відновлення територіальної цілісності в кордонах 1991 року та вступ до ЄС і НАТО. Проте 43,54% виступають за можливість двосторонніх переговорів для негайного припинення бойових дій.

Опитані українці також поділилися думками щодо проведення референдуму на тему мирних домовленостей із росією: 42,91% підтримують цю ідею, 40,11% виступають проти, і близько 17% не мають чіткої позиції. На запитання про компроміси під час можливих перемовин, 52,9% вважають, що Україна повинна вимагати вихід на кордони 1991 року і вступ до НАТО, тоді як 47,10% готові погодитись на замороження конфлікту по лінії фронту й інтеграцію неокупованих територій до ЄС і НАТО.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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