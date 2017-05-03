Оппозиция в Венесуэле сводит баррикады, готовясь к "мега-протесту"

“Оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что демонстрации протеста в стране и продолжаются уже около месяца.

Как сообщал УНН, в Венесуэле в ходе протестов против президента Николаса Мадуро, 24 апреля умерло 2 человека. Таким образом, общее число жертв в ходе протестов достигла 23 человек .