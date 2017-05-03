Опозиція у Венесуелі зводить барикади, готуючись до "мега-протесту"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів. Політична та економічна криза у країні поглиблюється, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Опозиція протестує проти рішення президента Ніколаса Мадуро скликати новий парламент, який замінить нинішню Національну асамблею і буде володіти повноваженнями щодо зміни конституції країни”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що демонстрації протесту у країнії тривають вже близько місяця.
Як повідомляв УНН, у Венесуелі в ході протестів проти президента Ніколаса Мадуро, 24 квітня померло 2 людини. Таким чином, загальна кількість жертв в ході протестів сягнула 23 осіб.