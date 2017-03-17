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Оппозиция навязывает формат войны на взаимное уничтожение - Президент

Оппозиция навязывает формат войны на взаимное уничтожение - Президент

Киев • УНН

 • 13666 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Оппозиция предлагает формат войны на взаимное уничтожение. Об этом в пятницу заявил Президент Украины Петр Порошенко во время обращения по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов, передает корреспондент УНН.

"Оппозиция предлагает, я бы даже сказал навязывает, формат войны на взаимное уничтожение. Я никогда не соглашусь на такое предложение. Внутри страны для меня все политические силы, независимо от того у власти они или в оппозиции, являются партнерами в развитии независимого европейского государства", - подчеркнул он.

И сегодня, по словам Главы государства, Украина, как и сто лет назад, защищает свою независимость от российского агрессора. И в этой войне, подчеркнул он, следует помнить, к чему приводит раздор и не допустить трагических просчетов, которые обрекли на неудачу нашу Революцию 1917-1920 гг.

"Главными из них были внутренние разногласия в условиях внешней агрессии. И помним, как " Отче наш ", только когда мы едины - нас не одолеть. Помним мудрость древних - мужество творит победу, единство создает непобеждённых. Помним украинскую песню-молитву: "В единстве сила народа, Боже, нам единство подай", - резюмировал Президент.

Напомним, П.Порошенко пообещал противодействовать всем, кто в угоду РФ будет насаждать беспорядок и анархию .

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Украинские Национальные Новости

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