Опозиція нав’язує формат війни на взаємне знищення - Президент

"Опозиція пропонує, я би навіть сказав нав’язує, формат війни на взаємне знищення. Я ніколи не пристану на таку пропозицію. Всередині країни для мене всі політичні сили, не залежно від того при владі вони чи в опозиції, є партнерами в розбудові незалежної європейської держави", - наголосив він.

І сьогодні, за словами Глави держави, Україна, як і сто років тому, захищає свою незалежність від російського агресора. І в цій війні, підкреслив він, слід пам’ятати, до чого призводить розбрат і недопустити тих трагічних прорахунків, які прирекли на невдачу нашу Революцію 1917-1920 рр.

"Головним з них були внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії. І пам’ятаємо, як "Отче наш", тільки коли ми єдині – нас не здолати. Пам’ятаємо мудрість древніх – мужність творить перемогу, єдність творить непереможених. Пам’ятаємо українську пісню-молитву: "В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай", - резюмував Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію.