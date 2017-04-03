Оппозиция Эквадора подвержена пересчета голосов избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Представитель оппозиционного правоцентристского движения "КРЕО-СУММА", экс-банкир Гильермо Лассо заявил, что оппозиция в Эквадоре может потребовать пересчета каждого голоса по итогам второго тура президентских выборов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Они осквернили волю народа, и мы будем требовать пересчета голосов, потому что эквадорский народ проголосовал за изменения проголосовал против диктатуры одной политической партии", - сказал Г.Лассо.
Также он добавил, что оппозиция будет требовать подсчета голосов "акт по акту, урна с урной, голос за голосом».
По его мнению, "все это очень плохо пахнет".
Как сообщал УНН, в Эквадоре завершился второй тур президентских выборов.
Напомним, во второй тур прошли два кандидата. Представитель правящего блока "Альянс Паис" Ленин Морено и кандидат от движения КРЕО-СУММА Гильермо Лассо. По итогам прошедшего в феврале первого тура Морено получил более 39,36% голосов, чего было недостаточно для победы, а Лассо набрал 28,9%.