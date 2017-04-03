Оппозиция Эквадора подвержена пересчета голосов избирателей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55439 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105898 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163037 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119740 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118533 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113645 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105016 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155627 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Оппозиция Эквадора подвержена пересчета голосов избирателей

Оппозиция Эквадора подвержена пересчета голосов избирателей

Киев  •  УНН

 • 11175 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Представитель оппозиционного правоцентристского движения "КРЕО-СУММА", экс-банкир Гильермо Лассо заявил, что оппозиция в Эквадоре может потребовать пересчета каждого голоса по итогам второго тура президентских выборов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Они осквернили волю народа, и мы будем требовать пересчета голосов, потому что эквадорский народ проголосовал за изменения проголосовал против диктатуры одной политической партии", - сказал Г.Лассо.

Также он добавил, что оппозиция будет требовать подсчета голосов "акт по акту, урна с урной, голос за голосом».

По его мнению, "все это очень плохо пахнет".

Как сообщал УНН, в Эквадоре завершился второй тур президентских выборов.

Напомним, во второй тур прошли два кандидата. Представитель правящего блока "Альянс Паис" Ленин Морено и кандидат от движения КРЕО-СУММА Гильермо Лассо. По итогам прошедшего в феврале первого тура Морено получил более 39,36% голосов, чего было недостаточно для победы, а Лассо набрал 28,9%.

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