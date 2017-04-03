Опозиція Еквадору схильна до перерахунку голосів виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Представник опозиційного правоцентристського руху “КРЕО-СУМА”, екс-банкір Гільєрмо Лассо заявив, що опозиція в Еквадорі може зажадати перерахунку кожного голосу за підсумками другого туру президентських виборів, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Вони спаплюжили волю народу, і ми будемо вимагати перерахунку голосів, бо еквадорський народ проголосував за зміни, проголосував проти диктатури однієї політичної партії,” — сказав Г.Лассо.
Також він додав, що опозиція буде вимагати підрахунку голосів “акт за актом, урна за урною, голос за голосом”.
На його думку, “все це дуже погано пахне”.
Як повідомляв УНН, в Еквадорі завершився другий тур президентських виборів.
Нагадаємо, до другого туру пройшли два кандидати. Представник правлячого блоку “Альянс ПАІС” Ленін Морено і кандидат від руху КРЕО-СУМА Гільєрмо Лассо. За підсумками минулого в лютому першого туру Морено отримав більш 39,36% голосів, чого було недостатньо для перемоги, а Лассо набрав 28,9%.