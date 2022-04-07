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Опрос: более 90% финских офицеров поддерживают вступление страны в НАТО

Киев • УНН

 • 79998 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Финляндии на фоне подготовки решения о подаче заявки на членство в НАТО провели опрос Ассоциации офицеров, чтобы узнать мнение военных. Результат показал поддержку офицерами идею вступления в Альянс - 91% одобрил инициативу. Об этом информирует УНН со ссылкой на Yle.

Опрос: более 90% финских офицеров поддерживают вступление страны в НАТО

Детали

Отмечается, что анкеты были разосланы всем членам профсоюза (около 6 тысяч офицеров), а ответ был получен от трети из них (примерно 2200 человек). В офицерский профсоюз входят почти все офицеры Финляндии.

Согласно опросу, 90,9% выступает за вступление в НАТО - по мнению респондентов, работоспособность финских солдат скоро будет на критическом уровне.

В опросе финской ассоциации офицеров и MTV News, опубликованном в ноябре 2021 года около 65% офицеров высказались за вступление в военный альянс. Теперь же около трети респондентов признают, что их позиция по НАТО за год изменилась.

"В связи с войной в Украине ожидалось, что поддержка вступления в НАТО возрастет. В предыдущих опросах российская угроза рассматривалась как самая большая угроза из всех, поэтому сейчас ситуация с членством в НАТО становится все более популярной. Солдаты, безусловно, думают больше о военных действиях, чем о политическом решении", - заявил председатель Ассоциации офицеров подполковник Вилле Войта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия ожидает российской кампании по дезинформации относительно вступления страны в НАТО.

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