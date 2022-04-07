Опитування: понад 90% фінських офіцерів підтримують вступ країни до НАТО

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Зазначається, що анкети були розіслані всім членам профспілки (близько 6 тисяч офіцерів), а відповідь була отримана від третини з них (приблизно 2200 осіб). До офіцерської профспілки входять майже всі офіцери Фінляндії.

Згідно з опитуванням, 90,9% виступає за вступ до НАТО - на думку респондентів, працездатність фінських солдатів скоро буде на критичному рівні.

В опитуванні фінської асоціації офіцерів і MTV News, опублікованому в листопаді 2021 року близько 65% офіцерів висловилися за вступ до військового альянсу. Тепер ж близько третини респондентів визнають, що їхня позиція щодо НАТО за рік змінилася.

"У зв'язку з війною в Україні очікувалося, що підтримка вступу в НАТО зросте. У попередніх опитуваннях російська загроза розглядалася як найбільша загроза з усіх, тому зараз ситуація з членством в НАТО стає все більш популярною. Солдати, безумовно, думають більше про військові дії, ніж про політичне рішення", - заявив голова Асоціації офіцерів підполковник Вілле Війта.

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