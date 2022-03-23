Опрос: 90% украинцев считают, что рф должна оплатить восстановление Украины после войны

Цитата

"90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна россия. Кроме этого, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% - международные организации, 12% - США и только 10% - Украина", — говорится в результате опроса.

Детали

Сообщили, что большинство украинцев довольно оптимистично настроены к восстановлению страны после войны - 51% считает, что хватит 5 лет, 13% - до года. Более уверены в этом на западе страны, молодежь и те, кто вынужденно покинул свой город. На западе, в отличие от востока война не нанесла существенных разрушений и позволила в большей степени сохранить привычную жизнь и тоже добавляет оптимизма. Люди, покинувшие свои дома, живут надеждой, что с их домом все будет хорошо.

Отметили, что при этом украинцы также готовы не только ждать, но и приобщиться к восстановлению страны - 61% хотят финансово поддержать или пойти работать на стройку.

"33% хотели бы, но не имеют такой возможности. И лишь 5% считают, что это дело исключительно власти. Планы о восстановлении Украины объединяют украинцев, большинство занимает консолидированную, проактивную позицию и указывает на коллективную ответственность. Больше к восстановлению готовы присоединиться жители центра, в возрасте от 18 до 50 лет и те, кто покинули свой город", - отмечается в результате опроса.

Добавим

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 19 марта.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним

Министерство экономики Украины совместно с правительствами других стран ищут способы передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка рф объемом 415 млрд долл. Для возмещения ущерба, нанесенного российскими военными.



