Опрос: 62% поляков поддерживают действующий закон об абортах

Результаты проведенного в октябре польским Центром исследования общественного мнения опрос также свидетельствуют, что 23% граждан Польши являются сторонниками либерализации законов в этой сфере, 7% высказываются за ужесточение законодательства.

86% опрошенных считают, что аборт допустим в случае угрозы жизни или здоровью матери, 79% поляков допускают прерывания беременности, возникшей в результате изнасилования. 60% опрошенных считают, что аборт должен быть разрешен в случае выявления у плода необратимых изменений или болезней.

Все вышеперечисленные случаи, согласно действующему законодательству, является основанием для прерывания беременности. При отсутствии таких оснований аборт в Польше запрещен.

По результатам опроса, 20% поляков считают, что прерывание беременности должно быть допустимо также в случае тяжелого материального положения матери. Лишь 14% опрошенных считают, что аборт должен быть разрешен по желанию.