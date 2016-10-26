Опитування: 62% поляків підтримують діючий закон про аборти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Згідно з опитуванням, 62% поляків підтримують зобов'язуюче законодавство в сфері абортів, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Результати проведеного в жовтні польським Центром дослідження громадської думки опитування також свідчать, що 23% громадян Польщі є прихильниками лібералізації законів в цій сфері, 7% висловлюються за більш жорстке законодавство.
86% опитаних вважають, що аборт допустимий у випадку загрози життю або здоров'ю матері, 79% поляків допускають переривання вагітності, що виникла в результаті зґвалтування. 60% опитаних вважають, що аборт повинен бути дозволений у випадку виявлення у плода незворотних змін або хвороб.
Усі перераховані вище випадки, згідно з чинним законодавством, є підставою для переривання вагітності. При відсутності таких підстав аборт в Польщі заборонений.
За результатами опитування, 20% поляків вважають, що переривання вагітності має бути допустимо також у випадку важкого матеріального стану матері. Лише 14% опитаних вважають, що аборт повинен бути дозволений за бажанням.