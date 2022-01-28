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Ожоги тела и многочисленные травмы: известно состояние пострадавших от взрыва в Запорожье

Ожоги тела и многочисленные травмы: известно состояние пострадавших от взрыва в Запорожье

Киев • УНН

 • 17518 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Одна из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Запорожье находится в тяжелом состоянии с 80% ожогами тела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Цитата

"Пострадало 2 человека: женщина примерно 35 лет и женщина 55 лет и была констатирована смерть пострадавшей женщины 76 лет", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, 35-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, 80% ожогов тела II-III ст., ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок.

55-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения. Обе пострадавших госпитализированы.

Напомним

28 января в жилом доме в Запорожье произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего погиб один человек, трое пострадало.

Украинские Национальные Новости

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