Опіки тіла та численні травми: відомий стан потерпілих від вибуху в Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Одна з постраждалих внаслідок вибуху газу у житловому будинку в Запоріжжі перебуває у тяжкому стані із 80% опіками тіла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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"Постраждало 2 осіб: жінка приблизно 35 років та жінка 55 років і була констатована смерть постраждалої жінки 76 років", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, 35-річна жінка дістала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, 80% опіків тіла ІІ-ІІІ ст., опік верхніх дихальних шляхів, опіковий шок.
55-річна жінка дістала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої стопи, отруєння продуктами горіння. Обох постраждалих госпіталізовано.
Нагадаємо
28 січня у житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, внаслідок чого загинула одна людина, троє постраждало.