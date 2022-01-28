Опіки тіла та численні травми: відомий стан потерпілих від вибуху в Запоріжжі

Цитата

"Постраждало 2 осіб: жінка приблизно 35 років та жінка 55 років і була констатована смерть постраждалої жінки 76 років", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, 35-річна жінка дістала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, 80% опіків тіла ІІ-ІІІ ст., опік верхніх дихальних шляхів, опіковий шок.

55-річна жінка дістала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої стопи, отруєння продуктами горіння. Обох постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо

28 січня у житловому будинку в Запоріжжі стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, внаслідок чого загинула одна людина, троє постраждало.