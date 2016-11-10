Операторы рынка топлива предложили властям механизм распределения объединенного налога на нефтепродукты

"Мы предлагаем механизм, по которому этот налог (объединенный - ред.) будет собираться в центральный бюджет и справедливо распределяться по логике, как он должен распределяться из пистолета (на АЗС - ред.), так же он будет распределяться из центрального бюджета.

Дело в том, что каждая заправочная станция, торгует ежедневно, отчет посылает в ГФС по количеству реализованных товаров.

Соответственно, ГФС имеет возможность с каждой заправочной станции по всей Украине сформировать для казначейства отчет, сколько приобрела нефтепродуктов то или иное общество, и соответственно ту ставку, которая сегодня существует, центральный бюджет будет перечислять эти средства напрямую местным общинам. Причем наш механизм очень сильно отбеливает рынок, потому что убирается принцип добровольности, он уплачивается в обязательном порядке ", - сказал он.

Как сообщал УНН, по словам эксперта Л.Косянчука, из-за бездействия Минфина местные бюджеты недополучают 2 млрд грн с топливного акциза .