Операторы рынка топлива предложили властям механизм распределения объединенного налога на нефтепродукты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Представители рынка горючего отмечают необходимость переноса ставки розничного акциза на топливо в основной налог, который аккумулируется в центральном бюджете. В дальнейшем должен быть предусмотрен механизм перечисления средств в местные бюджеты. Операторы предлагают, чтобы такой механизм основывался на данных ГФС. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-президент ПАО "Концерн Галнафтогаз" Василий Даниляк, передает корреспондент УНН.
"Мы предлагаем механизм, по которому этот налог (объединенный - ред.) будет собираться в центральный бюджет и справедливо распределяться по логике, как он должен распределяться из пистолета (на АЗС - ред.), так же он будет распределяться из центрального бюджета.
Дело в том, что каждая заправочная станция, торгует ежедневно, отчет посылает в ГФС по количеству реализованных товаров.
Соответственно, ГФС имеет возможность с каждой заправочной станции по всей Украине сформировать для казначейства отчет, сколько приобрела нефтепродуктов то или иное общество, и соответственно ту ставку, которая сегодня существует, центральный бюджет будет перечислять эти средства напрямую местным общинам. Причем наш механизм очень сильно отбеливает рынок, потому что убирается принцип добровольности, он уплачивается в обязательном порядке ", - сказал он.
Как сообщал УНН, по словам эксперта Л.Косянчука, из-за бездействия Минфина местные бюджеты недополучают 2 млрд грн с топливного акциза .