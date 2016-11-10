Оператори ринку пального запропонували владі механізм розподілу об’єднаного податку на нафтопродукти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Представники ринку пального наголошують на необхідності перенесення ставки роздрібного акцизу на пальне в основний податок, який акумулюється у центральному бюджеті. Надалі має бути передбачений механізм перерахування коштів до місцевих бюджетів. Оператори пропонують, щоб такий механізм ґрунтувався на даних ДФС. Про це під час прес-конференції повідомив віце-президент ПАТ "Концерн Галнафтогаз" Василь Даниляк, передає кореспондент УНН.
"Ми пропонуємо механізм, за яким цей податок (об’єднаний - ред.) буде збиратися в центральний бюджет та справедливо розподілятися, по логіці, як він мав розподілятися з пістолета (на АЗС - ред.), так само він буде розподілятися з центрального бюджету.
Справа в тому, що кожна заправна станція, яка торгує щоденно, звіт надсилає у ДФС за кількістю реалізованих товарів.
Відповідно, ДФС має змогу з кожної заправної станції по всій Україні сформувати для казначейства звіт, скільки придбала нафтопродуктів та чи інша громада, і відповідно ту ставку, яка сьогодні існує, центральний бюджет перераховуватиме ці кошти напряму місцевим громадам. При чому наш механізм дуже сильно вибілює ринок, бо забирається принцип добровільності, він сплачується в обов’язковому порядку", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за словами експерта Л.Косянчука, через бездіяльність Мінфіну місцеві бюджети недоотримують 2 млрд грн з паливного акцизу.