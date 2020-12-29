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Операторы, курьеры и учителя: служба занятости назвала предложенные вакансии на "отдаленку"

Киев • УНН

 • 17513 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала года Государственная служба занятости разместила 41 вакансию от работодателей с удаленным характером работы. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной службе занятости.

Операторы, курьеры и учителя: служба занятости назвала предложенные вакансии на "отдаленку"

"Согласно информации о спросе на рабочую силу (вакансиях), представленной работодателями в государственную службу занятости, вакансии с удаленным характером работы с начала 2020 года составили 41 единица", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что такие вакансии были в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Житомирской, Николаевской, Харьковской областях и городе Киеве.

Сообщается, что в частности, работодатели требовали:

  • операторов телекоммуникационных услуг и информационно-коммуникационных сетей, а именно операторов колл-центров для предоставления консультаций клиентам, консультантов интернет-магазина, менеджеров по продажам, операторов для обеспечения технической поддержки клиентов по телефону и с помощью средств дистанционной поддержки;
  • курьеров по доставке заказов и документов;
  • учителей общего среднего образования и коррекционного образования - создание и проведение дистанционных уроков (онлайн);
  • швей, с возможностью трудоустройства лица с инвалидностью.

Напомним, в Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных.

В частности, работу на карантине потеряли более полумиллиона человек.

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