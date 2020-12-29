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Оператори, кур’єри і учителі: служба зайнятості назвала запропоновані вакансії на "віддаленку"

Київ • УНН

 • 17513 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Від початку року Державна служба зайнятості розмістила 41 вакансію від роботодавців з віддаленим характером роботи. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державній службі зайнятості.

Оператори, кур’єри і учителі: служба зайнятості назвала запропоновані вакансії на "віддаленку"

"Відповідно до інформації про попит на робочу силу (вакансії), поданої роботодавцями до державної служби зайнятості, вакансії з віддаленим характером роботи з початку 2020 року становили 41 одиницю”, - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що такі вакансії були в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Житомирській, Миколаївській, Харківській областях та місті Києві.

Повідомляється, що зокрема, роботодавці потребували:

  • операторів телекомунікаційних послуг та інформаційно-комунікаційних мереж, а саме операторів кол-центрів для надання консультацій клієнтам, консультантів інтернет-магазину, менеджерів зі збуту, операторів для забезпечення технічної підтримки клієнтів по телефону та засобами дистанційної підтримки;
  • кур’єрів з доставки замовлень та документів;
  • учителів загальної середньої освіти та корекційної освіти – створення та проведення дистанційних уроків (онлайн);
  • швачок, з можливістю працевлаштування особи з інвалідністю.

Нагадаємо, в Україні на обліку у центрах зайнятості перебуває понад 400 тис. безробітних.

Зокрема, роботу на карантині втратили понад пів мільйона людей.

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