Оператори, кур’єри і учителі: служба зайнятості назвала запропоновані вакансії на "віддаленку"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Від початку року Державна служба зайнятості розмістила 41 вакансію від роботодавців з віддаленим характером роботи. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державній службі зайнятості.
"Відповідно до інформації про попит на робочу силу (вакансії), поданої роботодавцями до державної служби зайнятості, вакансії з віддаленим характером роботи з початку 2020 року становили 41 одиницю”, - йдеться у відповіді на запит.
Вказано, що такі вакансії були в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Житомирській, Миколаївській, Харківській областях та місті Києві.
Повідомляється, що зокрема, роботодавці потребували:
-
- операторів телекомунікаційних послуг та інформаційно-комунікаційних мереж, а саме операторів кол-центрів для надання консультацій клієнтам, консультантів інтернет-магазину, менеджерів зі збуту, операторів для забезпечення технічної підтримки клієнтів по телефону та засобами дистанційної підтримки;
-
- кур’єрів з доставки замовлень та документів;
-
- учителів загальної середньої освіти та корекційної освіти – створення та проведення дистанційних уроків (онлайн);
-
- швачок, з можливістю працевлаштування особи з інвалідністю.
-
Нагадаємо, в Україні на обліку у центрах зайнятості перебуває понад 400 тис. безробітних.
Зокрема, роботу на карантині втратили понад пів мільйона людей.