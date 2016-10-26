Оператор лотерей "М.С.Л." принял ряд самоограничительных мер

"Мы самостоятельно приняли ряд мер, которые ограничивают нас от использования, к примеру, алкоголя или детей в своей рекламе. Таким образом, даже не дожидаясь того, пока законодательство станет таким, как и в Европе, в частности, в лотерейной сфере, мы уже принимаем самоограничения, понимая, что перед нами есть определенная социальная ответственность, как оператор который придерживается европейских ценностей", - сказал П.Вайсеро.

Также он отметил, что "М.С.Л" один из немногих лотерейных операторов, который в 2016 году прошел сертификацию на соответствие лотереи европейским стандартам.

Напомним, в 2012 году был принят закон, регулирующий лотерейную сферу в стране, согласно которому Минфин, в частности, должен был разработать лицензионные условия для операторов лотерей и выдать им новые лицензии. Однако ни лицензионных условий, ни новых лицензий Минфин не разработал. Отсутствие лицензионных условий привело к отсутствию контроля со стороны государства за этой сферой, поскольку Минфин не проводит проверки, что в свою очередь способствует появлению псевдолотерей и вообще мошенников на лотерейном рынке.