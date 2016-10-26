Оператор лотерей “М.С.Л.” прийняв ряд самообмежувальних мір
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Незважаючи на відсутність в Україні законодавства, яке б відповідало європейським стандартам, оператор державних лотерей “М.С.Л.” самостійно привів свою діяльність у відповідність до міжнародних лотерейних систем. Про це повідомив директор з маркетингу “М.С.Л.” Павло Вайсеро у програмі “Гра інтересів”, передає УНН.
“Ми самостійно прийняли ряд мір, які обмежують нас від використання, на приклад, алкоголю або дітей у своїй рекламі. Таким чином, навіть не чекаючи того, доки законодавство стане таким, як і у Європі, зокрема, у лотерейній сфері, ми вже приймаємо самообмеження, розуміючи, що перед нами є певна соціальна відповідальність, як оператор який притримується європейських цінностей”, — сказав П.Вайсеро.
Також він зазначив, що “М.С.Л” , один з небагатьох лотерейних операторів , який у 2016 році пройшов сертифікацію на відповідність лотереї європейським стандартам.
Нагадаємо, у 2012 році був прийнятий закон, що регулює лотерейну сферу в країні, згідно з яким Мінфін зокрема мав розробити ліцензійні умови для операторів лотерей і видати їм нові ліцензії. Проте ані ліцензійних умов, ані нових ліцензій Мінфін не розробив. Відсутність ліцензійних умов призвела до відстуності контролю з боку держави за цією сферою, оскільки Мінфін не проводить перевірки, що у свою чергу сприяє появі псевдолотерей та загалом шахраїв на лотерейному ринку.