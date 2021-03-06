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Оператор ГТС разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход Украины

Оператор ГТС разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход Украины

Киев  •  УНН

 • 22292 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Оператор ГТС Украины подготовил несколько сценариев на случай, если российский проект трубопровода "Северный поток - 2" все же будет достроен. Об этом рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон в интервью венгерскому изданию Világgazdaság, передает УНН.

Цитата:

"Мы разработали несколько сценариев", - отметил Макогон в ответ на вопрос о том, готовится ли ОГТСУ к тому времени, когда российский газ пойдет в обход Украины.

"Поскольку в Украине - самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе объемом в 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - отметил он.

Детали

По словам топ-менеджера компании, ОГТСУ должен обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. Это означает, что оператор модернизирует только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации, пояснил он.

"Соответственно - в случае полного отказа от транзита нашей территорией - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией", - добавил Макогон.

Дополнение

Российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину.

Так, проект предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море в Германию двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская Allseas отказалась от прокладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на введение "Северного потока-2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток-2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока-2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки из-за санкций" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

В конце февраля стало известно, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" привели к тому, что по меньшей мере 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в этом проекте.

По данным СМИ, строительство газопровода в водах Дании теперь может затянуться до конца сентября.

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