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OpenBanking: эксперт объяснил, что его введение будет означать для рядовых граждан

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сейчас Украина серьезно обеспечена цифровыми услугами и они активно продолжают развиваться. Украина движется в направлении внедрения OpenBanking. Что это будет означать для клиентов-физлиц в эксклюзивном комментарии УНН объяснил экономический эксперт Олег Пендзин.

Детали

Разбирая, что же такое Open Banking, в частности для физлиц, Олег Пендзин привел пример с двумя банковскими картами, и, соответственно, двумя банковскими приложениями. Чтобы увидеть ситуацию на каждой карте необходимо поочередно воспользоваться приложениями.

“OpenBanking предполагает, что вы из одного приложения можете зайти и посмотреть все ваши счета в других банках”, - пояснил эксперт.

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Кроме того он отметил, что такая система предоставит возможность присоединяться к сервису другим финансово-техническим компаниям: страховым, кредитным, биржевым. Open Banking дает возможность пользователю конкретного банка иметь доступ к услугам этих компаний. Таким образом клиент имеет доступ к более широкому спектру услуг в одном приложении, а компании – к более широкому кругу клиентов.

“Есть страховые компании, которые имеют интересные предложения для существующих клиентов, а другие получить информацию не имеют возможности, потому что не являются их клиентами”, - пояснил эксперт.

По его словам, банковские учреждения должны сделать над собой определенное усилие, “потому что открыть собственные сервисы – это усилить конкурентную борьбу внутри банковского сектора”.

“У нас в стратегии написано, что Украина должна быть вообще единым финансовым пространством. Но у нас разные собственники у банков, разные финансовые возможности. Но, однозначно, это был бы плюс для клиента”, – резюмировал экономический эксперт.

Что касается технических возможностей реализации внедрения Open Banking, то здесь эксперт предостережений не видит.

Добавим

Реализация Open Banking создаст совершенно новую ролевую модель на финансовом рынке, поскольку на нем будут действовать много разных участников с разными лицензиями и разрешенным перечнем операций – считает соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

«Самая главная задача государства – обеспечить всех участников прозрачными, понятными правилами работы", - подчеркнула эксперт.

Не меньшим по значению, по ее словам, является условие безопасности данных клиентов.

Поэтому, как отметила соучредитель Concord Fintech Solutions, стандарты реализации, эксплуатации и хранения клиентских данных для всех участников рынка "должны обеспечиваться на одинаковом уровне, с едиными стандартами и способами контроля".

Контекст

Национальный Банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга. Open Banking предполагает структурированный и безопасный обмен данными между участниками платежного рынка через открытые API (application programming interface). Главное преимущество — предоставление возможности пользователям финуслуг выбирать комфортный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодную синергию и сотрудничество, получить новые возможности для развития новейших решений. Open Banking должен заработать в Украине в августе 2025 года.

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