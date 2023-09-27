OpenBanking: експерт пояснив, що його запровадження означатиме для пересічних громадян

Деталі

Розбираючи, що ж таке Open Banking, зокрема для фізосіб, Олег Пендзін навів приклад з двома банківськими картками, та, відповідно, двома банківськими додатками. Аби побачити ситуацію на кожній картці необхідно по черзі скористатися додатками.

“OpenBanking передбачає, що ви з одного додатку можете зайти і подивитися всі ваші рахунки в інших банках”, - пояснив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські банки потребують зрозумілих стандартів для OpenBanking-2025 – Олена Сосєдка

Крім того він зазначив, що така система надасть можливість приєднуватися до сервісу іншим фінансово-технічним компаніям: страховим, кредитним, біржевим. Open Banking дає можливість користувачеві конкретного банку мати доступ до послуг цих компаній. Таким чином клієнт має доступ до ширшого спектру послуг в одному застосунку, а компанії – до ширшого кола клієнтів.

“Є страхові компанії, які мають цікаві пропозиції для існуючих клієнтів, а інші отримати інформацію не мають можливості, бо не є їх клієнтами”, - пояснив експерт.

За його словами, банківські установи мають зробити над собою певне зусилля, “бо відкрити власні сервіси – це посилити конкурентну боротьбу всередині банківського сектору”.

“У нас у стратегії написано, що Україна має бути взагалі єдиним фінансовим простором. Але у нас різні власники у банків, різні фінансові можливості. Але, однозначно, це був би плюс для клієнта”, – резюмував економічний експерт.

Щодо технічних можливостей реалізації запровадження Open Banking, то тут експерт пересторог не бачить.

Додамо

Реалізація Open Banking створить абсолютно нову рольову модель на фінансовому ринку, оскільки на ньому будуть діяти багато різних учасників з різними ліцензіями та дозволеним переліком операцій – вважає співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

«Найголовніше завдання держави – забезпечити всіх учасників прозорими, зрозумілими правилами роботи", - наголосила експерт.

Не меншою за значенням, за її словами, є умова безпеки даних клієнтів.

Тому, як зауважила співзасновниця Concord Fintech Solutions, стандарти реалізації, експлуатації та збереження клієнтських даних для всіх учасників ринку "повинні забезпечуватися на однаковому рівні, з єдиними стандартами та способами контролю".

Контекст

Національний Банк України затвердив Концепцію відкритого банкінгу. Open Banking передбачає структурований і безпечний обмін даними між учасниками платіжного ринку через відкриті API (application programming interface). Головна перевага — надання можливості користувачам фінпослуг обирати комфортний спосіб використання своїх рахунків, а для бізнесу — налагодити взаємовигідну синергію та співпрацю, отримати нові можливості для розвитку новітніх рішень. Open Banking має запрацювати в Україні в серпні 2025 року.