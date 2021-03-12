ООС: зафиксировано 4 враждебные обстрелы, есть раненый

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковка — из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

Оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На действия противника нашими воинами предоставлено адекватный ответ.

Дополнительно

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В частности, российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности.

В итоге, создан искусственный напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.

Напомним

Вследствие вражеского огня за прошедшие сутки военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.