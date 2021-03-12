ООС: зафиксировано 4 враждебные обстрелы, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковка — из стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
Оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На действия противника нашими воинами предоставлено адекватный ответ.
Дополнительно
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
В частности, российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности.
В итоге, создан искусственный напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.
Напомним
Вследствие вражеского огня за прошедшие сутки военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.