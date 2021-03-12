ООС: зафіксували 4 ворожі обстріли, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.
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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки — зі стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
Окупанти застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. На дії противника нашими воїнами надано адекватну відповідь.
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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Золоте 4 та Новозванівка Луганської області, які були спрямовані на реалізацію чергового інформаційного кейсу антиукраїнської спрямованості.
У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого вогню протягом минулої доби військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.