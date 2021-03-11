На Луганщині поранили військового
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні, 11 березня,на Луганщині внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення, пише УНН з посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
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Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
Окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.
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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, є загиблий. Через загибель напередодні українського військового на Донбасі українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до спеціальної моніторингової міісії ОБСЄ.