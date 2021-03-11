В Луганской области ранили военного
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, 11 марта, на Луганщине в результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки “Север”.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалеку Новозвановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
Оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Дополнительно
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним
За прошедшие сутки, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, есть погибший. Из-за гибели накануне украинского военного на Донбассе украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в специальную мониторинговой миисии ОБСЕ.